32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5428
  • 6,1818
  • 254.932
  • 102347
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tren raylarını çalıp bahçeye gömdü

VAN'da, tren yolu şantiyesinden 32 bin TL değerindeki rayları çalıp, evinin bahçesine gömen 1 kişi, gözaltına alındı. Kazıyla toprak altında çıkartılan raylar, Van Devlet Demiryolları Yol Bakım Şefliği'ne teslim edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesi Dereüstü Mahallesi'ndeki köprü yakında bulunan tren yolu şantiyesinden rayların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Jandarma Suç Araçtırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, rayları çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda rayların, çalındıkları şantiyeye 1,5 kilometre mesafedeki evin bahçesinde, toprağa gömülü olduğunu tespit etti.
 
Ekipler, evin bahçesinde kazı yaptı. Kazıda toprağa gömülü 9 adet 12'şer metrelik, 4 adet 36'şar metrelik raylar bulundu. Raylar, Van Devlet Demiryolları Yol Bakim Şefliği'ne teslim edildi. Rayları çalıp, bahçesindeki toprağa gömen şüpheli gözaltına alındı.

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Karargahta son temizlik

Karargahta son temizlik

İlk kez görüntülendi... İngiltere'de 'korunma' istedi

İlk kez görüntülendi... İngiltere'de 'korunma' istedi

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yardımcılarını CHP'li belediyelerde işe soktu!

Yardımcılarını CHP'li belediyelerde işe soktu!

AYM'nin kararına bir tepki daha: Şehit ve gazilerin ahını aldınız

AYM'nin kararına bir tepki daha: Şehit ve gazilerin ahını aldınız

Adamın ısırdığı yılan öldü!

Adamın ısırdığı yılan öldü!

Villasını pitbullar koruyormuş... Ekiplerden milyonluk çeteye şafak baskını!

Villasını pitbullar koruyormuş... Ekiplerden milyonluk çeteye şafak baskını!
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Sadece ağaçları kullanarak ormanın ortasında bakın ne yaptı?

Sadece ağaçları kullanarak ormanın ortasında bakın ne yaptı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA