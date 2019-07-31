Tren raylarını çalıp bahçeye gömdü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesi Dereüstü Mahallesi'ndeki köprü yakında bulunan tren yolu şantiyesinden rayların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Jandarma Suç Araçtırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, rayları çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda rayların, çalındıkları şantiyeye 1,5 kilometre mesafedeki evin bahçesinde, toprağa gömülü olduğunu tespit etti.

Ekipler, evin bahçesinde kazı yaptı. Kazıda toprağa gömülü 9 adet 12'şer metrelik, 4 adet 36'şar metrelik raylar bulundu. Raylar, Van Devlet Demiryolları Yol Bakim Şefliği'ne teslim edildi. Rayları çalıp, bahçesindeki toprağa gömen şüpheli gözaltına alındı.