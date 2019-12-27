Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı 

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.Yapılan araştırmada, sürücüsünün E.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaptıkları için çok pişman olduğunu belirten E.K., "Oğlumun yüzü yanmıştı eve yetişmeye çalışıyordum. Çok pişmanım. Zararı karşılamaya hazırım" dedi.Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.K., TCK 179/1'inci maddesi 'kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden' olmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu.