Tuğla yüklü kamyon uçuruma devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Muhlis Çağlar idaresindeki 55 NC 880 plakalı tuğla yüklü kamyon, Boyabat-Sinop kara yolunun 50. kilometresinde bariyere çarpıp 100 metre kadar ilerledikten sonra uçuruma devrildi. Kazada, sürücü ile Mücahit Baş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Tuncay Pala sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çağlar ile Baş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.