Tüm özel evlatlarımız için birlikte çalışacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, müzisyen Ogün Sanlısoy ve otizmli çocukları Ozan Barış Sanlısoy ile bir araya geldi. Erken, İstanbul Sabancı Öğretmenevi’ndeki görüşmede, Selçuk’a, otizm ile ilgili 10 yıldır yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiklerini ve bir rapor sunduklarını belirtti. Görüşmenin, yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade eden Erken, kaynaştırma ve özel eğitim sınıfları, otistik çocuklar eğitim merkezleri, özel okullarda otizmli öğrenciler için kontenjan açılması, sivil toplum çalışmaları, rehabilitasyon ve otizmin diğer ülkelerdeki durumu gibi birçok konunun ele alındığını kaydetti. Görüşmede, otizm konusunun yanında diğer farklı gelişen çocukların da konuşulduğunu ifade eden Sedef Erken “Otizm konusunda atılacak her olumlu adımın diğer gruplara da yansıyacağını ve tüm engelli çocukların eğitim haklarının önemini vurguladık.” dedi.

BİZLERİ UMUTLANDIRDI

Müzisyen Sanlısoy da, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile görüşmemiz gerçekleşti. Bizi misafir ettiği ve dinlediği için teşekkür ederiz. Otizm konusundaki bilgisi ve vizyonu bizleri umutlandırdı.” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ise görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ozanımızın ve tüm özel evlatlarımızın yarınları için hep birlikte çalışacağız. Tecrübelerinizi ve önerilerinizi paylaştığınız için biz teşekkür ederiz.” değerlendirmesinde bulundu. Sanlısoy, geçen hafta otizmli çocuğu Ozan Barış’ı zorunlu eğitim sisteminden alıp evde kendileri eğitim vermek istediklerini belirten bir tweet atmıştı.