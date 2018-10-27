Tunceli son dakika şehitleri donarak ölen asker isimleri Tunceli şehitleri Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen kimdir

Tunceli şehitleri son dakika isim listesi araştırılıyor. Tunceli Nazmiye'de donarak ölen askerlerin isimleri haberimizde. Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen kimdir? Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonundan acı haber geldi. Tunceli’de iki askerimiz donarak şehit oldu! Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 askerimiz donarak şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada askerlere 'hipotermi tanısı' konduğu söylendi. İki askerin donarak şehit olması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar indi. Tunceli’de donarak ölen iki askerimiz ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu. Askerlerin şehit düştüğü bölgenin görüntüleri ortaya çıktı. İşte Tunceli Nazmiye'de donarak ölen askerlerin isimleri...

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesini müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildi. Hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma personeli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Önceki gün, gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU



Dün akşam saatlerinde operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu.





Şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen'in (26) naaşı Tunceli’den Elazığ'a getirildi. Şehitler için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuggeneral Vedat Çolak, Tunceli ve Elazığ’ın diğer protokol üyeleri, emniyet ve askeri personel katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel konuşma yaptı.



VALİLİK AÇIKLAMASI



Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”







SORU İŞARETLERİ



Şehit olan askerlerin üstlerinde dağcıların da giydiği dondurucu havaya karşı termal giysilerin olup olmamasından, olası ‘hipotermi’ye karşın ilaç bulunup bulunmamasına kadar birçok soru da henüz yanıt bulamadı.