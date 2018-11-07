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Tunceli, sonbaharda bir başka güzel

Türkiye'nin coğrafi yapısı ve endemik bitki türleri ile farklı doğal güzelliklere sahip kentlerinden biri olan Tunceli'de, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Zirveye yakın yamaçları beyaz kar örtüsü ile kaplanan dağların, alt kısımlarında ise sonbahar renkleri hakim. Beyaz ve sarının farklı tonları seyrine doyumsuz bir manzara ortaya koyarken, sabah erken saatlerde güneş ışınlarının üzerine düştüğü Pülümür Çayı ise farklı bir güzellik sunuyor.

  • DHA
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Geçmiş yıllarda adı terör, çatışma ve operasyonlarla sık sık anılan Tunceli'nin son yıllllarda terörle macadelede sağlanan başarıların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı ile doğal güzellikleri gündeme geliyor. Yakın zamanda su sporları ve doğa sporlarına ev sahipliği yapan Tunceli'de, sonbaharda doğadaki renk cümbüşü seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkarıyor. 
 
Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde dağların zirvesi ve zirveye yakın bölgeleri karla  kaplanırken, dağın alt yamaçlarında sonbahar renkleri göze çarpıyor. Beyaz ve sarının farklı tonları ile bütünleşen Tunceli doğası, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya koyuyor. Pülümür ilçesinden başlayan ve Uzunçayır Barajı'na kadar uzayan 70 kilometrelik Pülümür Çayı da, sabahın erken saatlerinde güneşin ilk ışınları ile görsel bir şölen sunuyor.

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