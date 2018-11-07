Tunceli, sonbaharda bir başka güzel

Geçmiş yıllarda adı terör, çatışma ve operasyonlarla sık sık anılan Tunceli'nin son yıllllarda terörle macadelede sağlanan başarıların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı ile doğal güzellikleri gündeme geliyor. Yakın zamanda su sporları ve doğa sporlarına ev sahipliği yapan Tunceli'de, sonbaharda doğadaki renk cümbüşü seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkarıyor.

Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde dağların zirvesi ve zirveye yakın bölgeleri karla kaplanırken, dağın alt yamaçlarında sonbahar renkleri göze çarpıyor. Beyaz ve sarının farklı tonları ile bütünleşen Tunceli doğası, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya koyuyor. Pülümür ilçesinden başlayan ve Uzunçayır Barajı'na kadar uzayan 70 kilometrelik Pülümür Çayı da, sabahın erken saatlerinde güneşin ilk ışınları ile görsel bir şölen sunuyor.