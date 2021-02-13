İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2021 Cumartesi / 2 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0386
  • EURO
    8,529
  • ALTIN
    412.063
  • BIST100
    1538.44
Yaşam

Tunceli'de arabadan düşen kadın öldü

Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 20:01 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:01
ABONE OL

Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hasan Kılıçoğlu'nun kullandığı 24 ES 533 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan Gülseren Kılınç (49), Tunceli-Erzincan kara yolunda yanık kokusu geldiği için aracın sürgülü olan kapısını araladı.

Bu sırada Kılınç, seyir halindeki otomobilden düştü. Kılınç'ın düştüğünü fark eden otomobildekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.