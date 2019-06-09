Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl köyünde 3 kişi bal arılarının saldırısına uğradı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, arıların soktuğu yaralılara müdahale etti. Evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Hıdır Açıl, Tunceli Devlet Hastanesinde, Zülfikar Can ise Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı.