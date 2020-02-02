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Yaşam

Tunceli'de, bir dönem çatışmaların yaşandığı bölgede termal su bulundu

Tunceli'de, bir dönem PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların düzenlendiği ve sık sık çatışmaların yaşandığı Dinar Deresi mevkisinde 220 metrede termal su kaynağı bulundu.

DHA02.02.2020  11:07 - Güncelleme: 02.02.2020  11:14

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği kapsamlı operasyonların ardından birçok bölge teröristlerden temizlendi. Bu bölgelerden bir dönem çatışmaların yaşandığı kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Dinar Deresi mevkisinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda termal su kaynağına rastlandı. Sondaj çalışmasıyla 220 metre derinlikte, saniyede 80 litre akan ve doğal sıcaklığı 42 derece olan termal sıcak su bulundu. Kaynağın bulunmasıyla birlikte bölgede sağlık ve turizm alanında yapılması planlanan tesislerin, Tunceli'de istihdamın artmasına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Bölgede incelemede bulunan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, burada yeni otellerin kurulacağını söyledi. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldi. Şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta Dinar Deresi mevkiinde İl Özel İdaresi'ne tescilli bulunan yerde bir sıcak su kaynağımız vardı. Önceki yollarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde, Tunceli huzur şehri olunca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'müzün destekleriyle İl Özel İdaremize ait bu alanda mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal sıcak su kaynağı bulunmuştur. Termal sıcak su, hem Tunceli'mize, hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak su ile beraber burada beş yıldızlı termal oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecek. İstihdam başta olmak üzere yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecek" dedi.

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