Tunceli'de insan kemiği bulundu

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde 2016 yılında kaybolan epilepsi hastası 43 yaşındaki Hasan Kara'nın yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak yardım talebinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, Kara'nın yakınlarının gösterdiği bölgede saatler süren aramanın ardından sonuç alamayınca çalışmayı tamamladı.

Kara'nın yakınları, Tunceli merkez Yenimahalle Dündül Tepesi mevkisinde de arama yapılması talebinde bulundu.

Emniyet ve AFAD ekipleri, Kara'nın yakınlarının talep ettiği bölgede yaptıkları incelemede insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler buldu.

Kemikler, olay yeri inceleme ekiplerince alınarak DNA analizi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kemiklerin, Kara'ya ait olup olmadığının tespiti amacıyla yakınlarından DNA örneği alınacağı öğrenildi.