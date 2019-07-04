Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6029
  • 6,3334
  • 254.921
  • 99.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tunceli'de 'leopar' olduğu değerlendirilen bir hayvan görüntülendi

Tunceli’de leoparın yaşadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirecek bir görüntü çekildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli’de ticari taksi şoförüğü yapan Ahmet Kişioğlu, bir köy yakınlarında karşılaştığı hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çekilen görüntüler heyecan oluştururken, görüntülerdeki hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.  
 
Hayvanla bir köye yolcu bırakıp döndüğü esnada karşılaştığını belirten Ahmet Kişioğlu, “Yolda dikkatimi kedi türü bir şey çekti. Önce vaşak sandım. Açık alandaydı. Beni görünce hareket edip taşlık alana geçti. Orada kısa bir görüntüsünü çektim” dedi.
 
Hayvanı sabah 08.00 sularında gördüğünü aktaran Kişioğlu, “Yuvarlak yuvarlak benekleri vardı. Başta vaşak sandım ancak uzun kuyruğunu görünce farklı bir tür olduğunu anladım. Daha önce vaşak görmüştüm. Ancak bununla ilk kez karşılaştım. Vaşaktan biraz büyüktü. Bence çita, leopar tarzı bir şeydi. Yavru da olabilir” diye konuştu.
 
Görüntüyü izleyen alanındaki uzmanlar, hareket tarzı, gövde büyüklük oranı, kafa kütlüğü ve adımlarından hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu aktardı.
 
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013 tarihinde bir çoban iddiasına göre leoparın saldırısına uğramış, leopar bir vatandaş tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vatandaşlara "kuruşlarınızı isteyin" çağrısı

Vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Esra Erol’un programına katılmışlardı... Sokak ortasında öldürüldü

Esra Erol’un programına katılmışlardı... Sokak ortasında öldürüldü

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

Yer: Tunceli... İddiaları güçlendiren görüntü

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA