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Yaşam

Tunceli'de Wagner Engereği tespit edildi

Tunceli'de sadece Türkiye'de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunduğu bilinen Wagner Engerek yılanı tespit edildi.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:20
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Tunceli’de yapılan arazi çalışmasında Erzincan’dan Araştırma Görevlisi Mert Elverici, sadece Türkiye’de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunan Wagner Engerek yılanı tespit etti. Tespit edilen yılan ve yavrusu ile Pülümür İlçesi Gökçekonak Köyü’nden Kayhan Çelik tarafından görüntülendi.

Küresel ısınma nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu belirtilen ve bin 500 rakımın üzerinde dar bir alanda yaşadığı belirtilen Wagner Engerek yılanın yanı sıra Tunceli’de 13 yılan türü daha bulunduğu belirtildi.

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