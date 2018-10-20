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Tüpten sızan gaz patladı, yaşlı kadın öldü, kocası ağır yaralandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kızıksa Mahallesi Okul Caddesi üzerinde ikamet eden 82 yaşındaki Fadire Öner ile eşi 84 yaşındaki Necati Öner sabah namazını kılmak için uyandıkları esnada tüpten sızan gaz elektrik lambasının açılmasıyla patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Durumu fark eden komşular Manyas İtfaiye Grup Amirliğine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını etrafa sirayet etmeden kontrol altına aldı. Fadire Öner'in yangından korunmak için kendini evin banyosuna kitlediği ve burada duman zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerleri yanan Necati Öner ise Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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