Türbedeki 2 kılıç 200 yıldır muhafaza ediliyor

İslam âlimi ve mutasavvıf Abdulkadir Geylani'nin Kurtalan'a bağlı Teylan köyünde bulunan 20'nci kuşak torunu Seyit Şeyh Kasım Geylani´nin türbesinin altında 1848 yılında 2 kılıç bulundu. Kılıçlar, Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin vefat ettiği 1848 yılından bu yana 5'inci kuşak torunu Mahsum Ceylan tarafından muhafaza ediliyor. Mahsum Ceylan, daha önce türbenin altında saklanan kılıçları ziyaretçilerin görebilmesi için yerinden çıkarıp, duvara astıklarını söyledi. Kasım Geylani'nin kılıçları yanında taşıdığını ifade eden Ceylan, "Kılıcın daha önce ahşap kabı vardı. 200 yıldır tarihi kılıçları saklıyoruz. Kılıçlar daha önce türbenin altındaydı. Oradan çıkarıp herkesin görmesi için duvara astık. Yine kabı tamamen gümüş olan kılıç da atalarımızdan bize emanet" dedi.