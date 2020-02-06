Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi: Veren El Oluyorum

06.02.2020 13:39 - Güncelleme: 06.02.2020 13:41

Ayan, öğrenciler ailelerinden ve çevrelerinden gıda ve giyecek malzemelerini toplayıp, okulda paketlediklerini daha sonra ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak yaşadıkları Altınşehir-Şahintepe bölgelerinde, mahalle din görevlilerinin de yardımıyla dağıtımını gerçekleştirdiklerini bunu yılda 2 kez tekrar ettiklerini söyledi.

Şu ana dek 400 öğrencinin bu projede görev aldığını ve yardımlardan yaklaşık 500 hanenin istifade ettiğini belirtti. Okul Müdürü Ayan, bu faaliyetten amaçlarının öğrencilere sahada pratik yaparak iyiliği, yardımlaşmayı öğretmek ve öğrencilerin bundan dolayı bizzat iyilik yaparak alacakları mutluluğu, huzuru bire bir yaşatmak olduğunu söyledi.