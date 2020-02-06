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Yaşam

Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi: Veren El Oluyorum

Başakşehir Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde “Veren El Oluyorum” adlı bir proje geliştirdiler. Okul Müdürü Ramazan Ayan: Projenin 3 yıl önce başladığını, proje sayesinde öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışmayı uygulayarak öğrendiklerini belirtti.

06.02.2020  13:39 - Güncelleme: 06.02.2020  13:41

Ayan, öğrenciler ailelerinden ve çevrelerinden gıda ve giyecek malzemelerini toplayıp, okulda paketlediklerini daha sonra ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak yaşadıkları Altınşehir-Şahintepe bölgelerinde, mahalle din görevlilerinin de yardımıyla dağıtımını gerçekleştirdiklerini bunu yılda 2 kez tekrar ettiklerini söyledi. 

Şu ana dek 400 öğrencinin bu projede görev aldığını ve yardımlardan yaklaşık 500 hanenin istifade ettiğini belirtti. Okul Müdürü Ayan, bu faaliyetten amaçlarının öğrencilere sahada pratik yaparak iyiliği, yardımlaşmayı öğretmek ve öğrencilerin bundan dolayı bizzat iyilik yaparak alacakları mutluluğu, huzuru bire bir yaşatmak olduğunu söyledi. 

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