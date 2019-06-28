Ve Beyoğlu'na geri döndüler

DÜNYANIN başlıca turizm merkezlerinden İstanbul’a yabancı turist ilgisi her geçen gün artıyor. Bu hareketliliği yakından gözlemlediklerini belirten Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, ilk 4 ayda İstanbul’a gelen yabancı turist sayısının 4,4 milyonla rekor kırdığını, verilere göre en yüksek artışın Avrupalı turistte olduğunu söyledi. Hışım “Gelen turist sayısına ilişkin verilerin yanı sıra hem otellerimizde hem de Taksim ve İstiklal Caddesi’nde gözlem yaptığımızda Avrupalı turistin Beyoğlu’na döndüğünü görüyoruz” dedi. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının 2018’de önceki yıla göre yüzde 21.84 artarak 39 milyon 488 bine yükseldiğini kaydeden Hışım, bu yıl hedefin 50 milyon turist olduğunu söyledi.

GEZİ PARKI ETKİLEMİŞTİ

İstanbul’u ziyaret eden yabancı sayısının geçen yıl, 2017’ye göre yüzde 24 artarak 13 milyon 433 bini geçtiğini hatırlatan Hışım, bu yıl da artışın hem İstanbul hem de Beyoğlu bazında önemli rakamlara ulaştığının altını çizdi. Hışım, “Yılın ilk 4 ayında İstanbul’u ziyaret eden yabancı sayısı tarihi rekoru kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.9’luk artışla 3 milyon 897 binden 4 milyon 399 bine çıktı. Burada önemli olan Avrupalı turist sayısındaki yükseliş” dedi. Hışım, Gezi Parkı odaklı gelişmeler ve devamındaki terör saldırıları gibi olumsuz olaylar sonrası gerileyen Batılı turist sayısının tekrar artışa geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıl Avrupalı turistteki olumlu sinyallerin meyvesini bu yıl daha iyi topluyoruz. Hava yoluyla gelen yolcuların yanı sıra İstanbul’a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin uğraması muazzam bir gelişmeydi. Bu ayın ilk haftasında Sarayburnu Limanı’na demir atan 10 katlı Regent Seven Seas Vogayer adlı geminin 750 yolcusu vardı. Umarız bundan sonra gelen gemi ve yolcu sayısı artar.”

ALMAN, İRANLI VE RUSLAR GELİYOR

HIŞIM, yılın ilk 4 ayında İstanbul’a en çok Almanların geldiğini kaydederek, “İlk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’a gelen Alman sayısı yüzde 9,5 artarak 315 bine yükseldi. İkinci sırada bulunan İranlılar yüzde 20,9 azalarak 267 bine gerilemiş. En çok ziyarette üçüncü sırada bulunan Rusların sayısı yüzde 17, dördüncü Iraklılarınki ise yüzde 32,2 artmış.” dedi. Hışım, Beyoğlu’ndaki otel doluluklarının da yüzde 100’e ulaştığını belirtti.