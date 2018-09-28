Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Brezilya'lı turistler gece yarısı hırsızlıkla karşılaştı

Beyoğlu'nda ülkelerine gitme hazırlığı yapan 2 Brezilyalı turist gece yarısı hırsızlık şoku yaşadı. Kaldıkları apart hotelde pencereden içeri giren hırsızla erkek turist arasında çıkan arbedede turist gözünden yaralanırken, hırsız turistlerden çaldığı cep telefonlarıyla kayıplara karıştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece yarısı Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Elektrik Sokak'ta bulunan bir apart hotelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde hotelin önüne gelen 4 hırsızdan biri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeri girdi. O esnada içeride bulunan biri erkek biri kadın Brezilyalı 2 turist seslere uyandı. Odada çıkan seslere uyanan erkek turist, karşısında hırsızı görünce aralarında arbede yaşandı. 
 
Hırsız ile aralarında yaşanan arbede sonucu Brezilyalı turist gözünden yaralandı. İçeriden turistlerin telefonlarını alan hırsız da tekrar camdan çıkarak kaçtı. Olayın şokunu atlatan turistler bir süre sonra dışarı çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.
 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 
 
Turistlerin de 1 haftadır İstanbul'da oldukları ve bugün ülkelerine dönecekleri öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA