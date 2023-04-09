İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Türk arkadaşıyla Edirne'ye gelen Avusturyalı, Müslümanlığı seçti
Yaşam

Türk arkadaşıyla Edirne'ye gelen Avusturyalı, Müslümanlığı seçti

Avusturyalı Monuel Titton, Türk arkadaşının davetiyle geldiği Edirne'nin İpsala ilçesinde Müslüman oldu.

AA9 Nisan 2023 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Türk arkadaşıyla Edirne'ye gelen Avusturyalı, Müslümanlığı seçti
ABONE OL

Avusturyalı Monuel Titton, arkadaşı Erkan Düz'ün memleketi İbriktepe köyüne geldi.

Arkadaşından etkilenen Titton, bir süre sonra Müslüman olmak istediğini belirterek, İpsala Müftülüğüne başvurdu.

Titton, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ın katıldığı ihtida töreniyle, Yusuf Evren ismini alarak Müslüman oldu.

Bayraktar, Evren'i tebrik ederek, ihtida belgesi verdi.

İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Evren'e, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.

Tören sonrası çok mutlu olduğunu belirten Yusuf Evren, Müslüman olmayı gönülden istediğini, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.