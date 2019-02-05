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Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı

Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ulaştı. Ekip, çalışmalarını 30 gün boyunca burada gerçekleştirecek. 

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3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, beyaz kıtaya ayakbastı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı. İstanbul’dan 29 Ocak’ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibi Antarktika’nın King George Adası’na vardı. 

1.5 TONLUK MALZEME

Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı. Yolculuk süresince ekibi en çok zorlayan, Antarktika’da kullanacakları bilimsel malzemelerin de aralarında olduğu bagajların fazlalığı oldu. Toplam 5 uçuş gerçekleştiren ekip, ağırlığı yaklaşık 1.5 ton olan 46 parça bagajı beraberinde taşıdı. Ekip, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos adlı araştırma gemisine zodyak botlarla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da uçuşun başladığı andan itibaren sefer ekibinin durumu hakkında anbean bilgi aldı. Doç. Dr. Burcu Özsoy “Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı.” dedi. 

Ekip uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizledi.

Türk ekibi adada penguenler karşıladı. 

Bilim insanları araştırma gemisine botlarla geçti. 

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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