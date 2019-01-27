Türk dizileri Cezayir’de rekor kırıyor

Bunların yanında dublaj ve alt yazılı olarak da yayınlanan diziler beğeniyle izleniyor. Türk dizilerinin bu kadar sevilmesinin sebebinin ise yapımın kalitesinden ve senaryolardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Cezayir’de Kültür Evi müdürlüğü yapan senarist ve şair Rabih Zarif, Türk film ve dizilerinin başarısına ilişkin “Türkiye’de sosyo-kültürel çeşitliliğinin yanı sıra yüksek bir özgürlük seviyesi var. Türk yapımı sinema ve diziler çok başarılı. Bu başarının sırrı özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitliliktir” dedi. Zarif, Türk sinemasının duyguları derinlemesine işlediğini ve Arap halkını da etkisi altına aldığını ifade etti. İlk olarak 2010 yılında “Acı Hayat” ve “Yeşeren Düşler” adlı dizilerin Arapça dublajının yayınlanmaya başladığını aktaran Zarif, “Kara Sevda”, “Söz”, “Diriliş Ertuğrul” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi dizilerin Cezayirliler tarafından sevilerek izlendiğine dikkati çekti.