Türk dizileri Emmy’de

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’taki Midtown Hilton Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

LARS MİKKELSEN’A ÖDÜL

‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Danimarkalı oyuncu Lars Mikkelsen aldı. Mads Mikkelsen ile kardeş olan oyuncu, ödülü ‘Ride Upon the Storm’ dizisiyle kazandı. ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne Alman Aktris Anna Schudt layık görüldü. ‘En İyi Drama Dizisi Ödülü’ İspanyol yapımı La Casa De Papel’in oldu. ‘En İyi Dizi Ödülü’, Portekiz yapımı ‘Ouro Verde’ye gitti. ‘En İyi Komedi Dizisi’ kategorisinde İsrail yapımı ‘Nevsu’ ödül kazandı. Finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda hem yabancı basın mensuplarından hem de katılımcılardan büyük ilgi topladı.

BURADA OLMAK GÜZEL

‘Söz’ dizisindeki performansı ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterilen Tolga Sarıtaş “Emmy International çok prestijli bir ödül. Burada özellikle Türkiye’yi temsil etmek, burada olmak çok güzel bir duygu. Özellikle buraya gelince anladım ki Türk dizilerine çok büyük bir ilgi var. Bu beni çok sevindirdi” dedi. Rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’ dizisi ‘En İyi Dizi’ kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün de daha önce de bu ödüle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterildiğini, bunun ikinci deneyimi olduğunu belirtti. Ayrıca gecede ‘En İyi Dizi’ kategorisinde yarışan ‘İstanbullu Gelin’ dizisini ise yapımcı Onur Güvenatam ve Global Agency CEO’su İzzet Pinto temsil etti.

Törene yapımcı Onur Güvenatam ve İzzet Pinto da katıldı.

‘Söz’ dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş Ece Yörenç ve Kerem Çatay