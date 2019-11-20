19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7018
  • 6,3189
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Türk hekim Alman Tıp Ödülü’nü aldı

 Türk kökenli Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, Düsseldorf kentinde düzenlenen törende, Alman Tıp Ödülü’nü aldı. Dr. Gürsoy, gürültüsüz yapay kalbin 2023’de kullanılacağını müjdeledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ‘German Medical Award 2019’ ödülüne layık görülen Türk kökenli Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Dr. Gürsoy, “2012 yılında Duisburg’da bir kadın doktor olarak ilk kez tam yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdim. Hayvan denemelerinde 20, insanlarda 30 olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyat gerçekleştirdim” dedi. Yapay kalp alanında 2010’dan beri yeni bir yapay kalp projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Dr. Gürsoy, “Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz” ifadesini kullandı. 

TÜRKİYE İLERLEDİ 

Avrupa’da yaşayan Türk kökenlilere seslenen Dr. Gürsoy, “Burada yaşayan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum, çocuklarını desteklesinler. Desteksiz hiçbir şey olmuyor. Özellikle genç kızlarımızı cerrahi alanına davet ediyorum çünkü bayanlar daha estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz. Burada, Avrupa’da yapay kalp merkezi kurabilirsek özellikle genç kızlarımızı destekleyip benden daha iyi olmalarını sağlamayı amaçlıyorum” diye konuştu. Türkiye’nin sağlık alanında çok ilerlediğini ifade eden Gürsoy, “Bu alanda herkes gözünü Avrupa’ya dikmiş durumda ama durum öyle değil. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde, gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk´üm diyene

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkakım'da yeni gelişme! Faaliyete hazır

Türkakım'da yeni gelişme! Faaliyete hazır

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Astsubay kayboldu! Valilikten açıklama geldi

Astsubay kayboldu! Valilikten açıklama geldi

Assange hakkında önemli gelişme! Tecavüz soruşturması düşürüldü

Assange hakkında önemli gelişme! Tecavüz soruşturması düşürüldü

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?
 

POPÜLER HABERLER

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu!

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu!

27 yılda 9 bin 500 çeşit üretti... Taleplere yetişemiyor

27 yılda 9 bin 500 çeşit üretti... Taleplere yetişemiyor

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA