Türk hekim Alman Tıp Ödülü’nü aldı

Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ‘German Medical Award 2019’ ödülüne layık görülen Türk kökenli Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Dr. Gürsoy, “2012 yılında Duisburg’da bir kadın doktor olarak ilk kez tam yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdim. Hayvan denemelerinde 20, insanlarda 30 olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyat gerçekleştirdim” dedi. Yapay kalp alanında 2010’dan beri yeni bir yapay kalp projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Dr. Gürsoy, “Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLERLEDİ

Avrupa’da yaşayan Türk kökenlilere seslenen Dr. Gürsoy, “Burada yaşayan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum, çocuklarını desteklesinler. Desteksiz hiçbir şey olmuyor. Özellikle genç kızlarımızı cerrahi alanına davet ediyorum çünkü bayanlar daha estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz. Burada, Avrupa’da yapay kalp merkezi kurabilirsek özellikle genç kızlarımızı destekleyip benden daha iyi olmalarını sağlamayı amaçlıyorum” diye konuştu. Türkiye’nin sağlık alanında çok ilerlediğini ifade eden Gürsoy, “Bu alanda herkes gözünü Avrupa’ya dikmiş durumda ama durum öyle değil. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde, gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.