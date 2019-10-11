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Türk iğnesinin mucizesi 74 yaşında

Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan çalışmayla milli modanın öncüsü olgunlaşma enstitülerinin 74 yıllık hikayesi, ‘Türk İğnesinin Mucizesi’ isimli kitapla ölümsüzleştirildi. 

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Milli Eğitim Bakanlığınca Emine Erdoğan’ın himayelerinde olgunlaşma enstitüleri için başlatılan değişim ve dönüşüm sürecinde, enstitülerin 1940’lı yıllara uzanan geçmişi, ilk kez kapsamlı bir araştırma sonucunda kitaplaştırıldı. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Semra Kır Şimşek’in hazırladığı ‘Türk iğnesinin mucizesi: Olgunlaşma Enstitüleri’ isimli kitapta, first ladyleri giydiren, Kraliçe Elizabeth’e sipariş hazırlayan, Hollywood yıldızı Sophia Loren ve İtalyan film yapımcısı Carlo Ponti’ye defile sunan olgunlaşma enstitülerinin dikkat çekici hikayesine yer verildi. Osmanlı Devleti’nde kız çocuklarının eğitimi, mesleki ve teknik eğitimin doğuşundan başlayarak, Cumhuriyet dönemine kadar uzanan araştırmada, enstitülerin milli modaya yön verişi, Türk kadınının emeğinin dünyaya açılması konusunda bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarla anlatıldı.      

12 Ekim’de İstanbul’daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde Emine Erdoğan ve Bakan Selçuk’un katılımıyla düzenlenecek programla enstitülerin değişim süreci kamuoyuna tanıtılacak.   

HANIMEFENDİLERİ GİYDİREN KURUM   

Kitapta Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ön sözüne de yer verildi. Erdoğan, “Alanında bir ilk niteliğinde olan araştırma, olgunlaşma enstitülerinin hafızasında kayıtlı olan başarı envanterini gözler önüne sermektedir. İnanıyorum ki, bu tarihsel birikimden hareketle, Türk iğnesinin mucizesi olan olgunlaşma enstitüleri, yeni mucizeler göstermeye muktedirdir” dedi. Enstitüler, dönemin gazetelerinde ‘Tüm devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin gardırobunda ‘etiketi’ bulunan’, ‘hanımefendileri giydiren kurum’ şeklinde tanımlandı. Türkiye genelindeki 24 olgunlaşma enstitüsünün, ayrı ayrı ele alındığı kitapta, Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün yatağını örten bayrağın, İngiltere’deki Madame Tussauds Müzesi’nde sergilenen Atatürk’ün bal mumu heykeli için giysinin, 2009’da olimpiyatlara katılan milli sporcuların kıyafetlerinin enstitüler eliyle hazırlandığı bilgisi de yer aldı. 

10 maddelik değişim manifestosu      

Milli Eğitim Bakanlığınca olgunlaşma enstitülerinin dönüşüm çalışmaları kapsamında, 10 maddelik bir değişim manifestosu da hazırlandı. Buna göre, enstitülerde ‘sadeleşme’, ‘derinleşme’, ‘gençleşme’, ‘ortak tasarım dili’, ‘gelenekli yenilikçilik’, ‘nitelikli özgünlük’, ‘araştırma-tasarım-üretim dengesi’, ‘ortak pazarlama dili’, ‘markalaşma’ ve ‘uluslararası’ başlıklarında büyük değişimler planlandı.        

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

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