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Türk işi Hollywood 

Transformers ve Maymunlar Cehennemi gibi Hollywood filmlerine tasarladığı görsel efektlerle dikkat çeken Abdullah Ecirli “Star Wars’da çalışmak farklı bir duygu. Hayalim kendi filmimi yönetmek” dedi.  

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Kanada'nın ünlü sinema okulunda 3D animasyon eğitimi alan Abdullah Ecirli, dünyada ilgiyle izlenen Hollywood filmlerine tasarladığı görsel efektlerle seyirciyi, sinema salonlarında adeta farklı bir boyuta taşıyor. Star Wars, Transformers, Maymunlar Cehennemi, Açlık Oyunları gibi filmlerde visual effects/dijital compositor olarak çalışan Ecirli, yeterli bütçe ve zaman varsa, sinema adına her şeyi yapmanın mümkün olduğunu belirterek “Hollywood’da yapılmış büyük bütçeli bir filmin sadece visual effect bütçesi, Türkiye’de yapılmış en pahalı filmin bütün bütçesinden daha fazla. Hayalim bir gün kendi filmimi yönetmek. Son zamanlarda çalıştığım ekiplerin hepsi çok iyi ekiplerdi, o yüzden her birinden ayrı keyif aldım. Belki film tarihindeki öneminden ya da izleyici kitlesinin büyüklüğünden, film üzerindeki gizlilikten olabilir Star Wars’da çalışmış olmak farklı bir duygu” diye konuştu. 

YATIRIM VR TEKNOLOJİSİNE 

Son zamanlarda VR üzerine çok büyük girişimler ve yatırımların yapıldığını anlatan Ecirli “Oyun motorlarının real time render kalitelerindeki artışı da düşünürsek, geleceğimiz daha çok VR ve immersive technologies üzerine, yani seyircinin sanki içindeymiş gibi parçası olduğu ve seyrettiği şeyle interaktif olarak etkileşim kurduğu görseller olacak diye düşünüyorum” dedi.

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