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Yaşam

Türk kadın girişimci, başarısının sırrını açıkladı

Ticaret sitesiyle müzik ve sinema sektöründeki ünlülere ulaşan Penny Pınar Karabey, başarısının sırrını çok çalışmak şeklinde özetledi.

İHA19 Ekim 2020 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:25
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ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ni bitirdikten sonra ABD'ye yüksek lisans yapmak üzere giden Penny Pınar Karabey, bir süre bilişim sektöründe çalıştıktan sonra yıllardır ilgiyle takip ettiği moda sektörüne girdi. Karabey, Avrupa'da iyi ilişkilere sahip olduğu lüks moda ürünlerini ABD'de tanıtmaya başladı. Karabey, ABD'nin ilgiyle takip ettiği bir moda ikonuna dönüştü. ABD'ye geldiğinde çok zor günler geçirdiğini ve bazen bir günde 3 işte birden çalışmak zorunda kaldığını anlatan Karabey, “Çok yorucu günler geçirdim. Zengin bir aileden gelmiyorum, bazen o kadar yoğun olurdu ki, günleri karıştırırdım. İnsanlar burada çok acımasız ve uzun şartlarda çalışıyor. Türkiye'de insanlar bunu bilmiyorlar. Bu yüzden çok hırslı ve çok güçlü olmak gerekiyor. Benim başarımın sırrı çok çalışmak” dedi.

“Asla kullanmayacağım bir şeyi başkalarına tavsiye etmem” diyen Karabey, “Dünyanın en iyi moda evlerinden çıkmış, en nadide ürünleri Amerika'ya taşıyorum. Herkes benim ürünlerime ulaşamıyor, herkese ulaşmak gibi bir niyetim de yok. Ben moda zevki olan insanlarla çalışıyorum. İnanmadığım, kıymetli olmadığını düşündüğüm ürünleri takipçilerimle paylaşmıyorum. Seçtiğim parçalarda son derece seçici davranıyorum. Bu da benim başarımın devamını sağlıyor” diye konuştu.

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