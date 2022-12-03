Türk kebapçı Yusuf Corten'e Yeni Zelanda'da ödül

Yusuf Corten, aldığı ödüle ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce Yeni Zelanda'ya taşındığını ve eşini geçen yıl kaybettiğini söyledi.

Türk toplumunda sık görülen "askıda ekmek" kültürünü Yeni Zelanda'daki dükkanında "askıda kebap" şeklinde uyguladığını ifade eden Corten, ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçtikten sonra böyle bir uygulamaya başlamasının nedenini "ulaştığı zenginliğin bir karşılığı" olarak açıkladı.

Corten, "Rabbim madem bu nimeti bana verdi, benim de bunu paylaşmam gerekiyor. Bulunduğum ülkede kime, nasıl yardım edebilirim diye düşünüyordum. Eşim bana, Facebook'ta bazı sayfalara ilan verip muhtaçlara ulaşabileceğimizi söyledi, biz de öyle başladık. 5 yıldan fazladır bunu sürdürüyoruz." dedi.

İş yerine, "İhtiyacınız varsa, hiç çekinmeyin. Sizin için her zaman bir yemeğimiz var, içeri girin, selam verin ve oturun. Biz size ikram ederiz." yazısı astıklarını belirten Corten, bu uygulamayla ilgili iyi yönde dönüşler aldığını vurguladı.

- "ATALARIMIZ BİZE NEYİ BIRAKTIYSA ONU YAPIYORUZ"

Kebapçı Corten, bunun annesinden, ailesinden gördüğü bir gelenek olduğunu, annesinin de yoldan geçen ve susayanların ihtiyacını gidermek için bahçe duvarına bir su sebili bıraktığını anlatarak, "Aslında söyleyecek hiçbir şey yok. Atalarımız bize neyi bıraktıysa onu yapıyoruz. Buraya göre büyük bir şey. Osmanlının her zaman yaptığı bir şey." diye konuştu.

Yaşadığı şehir Nelson'da büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Corten, selden dolayı ciddi bir zarar oluştuğunu, kendisinin de iş yerini uzun saatler açık bıraktığını, günde 3 defa ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığını ve her geleni mutlu gönderdiklerini aktardı.

- "YENİ ZELANDA'DA BÖYLE BİR ÖDÜL ALMAK BENİ GURURLANDIRDI"

Corten, aldığı ödüle ilişkin, "Doğum günümde bir kutu geldi, ben bir arkadaşımın bana yolladığı bir hediye sandım. Kutuyu açtığımda ödülü gördüm, çok şaşırdım. Yeni Zelanda'da böyle bir ödül almak beni gururlandırdı. Hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Buraya gelip insanların sizi böyle bir ödüle layık görmesi güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Ödülünün kızına bırakacağı en büyük miras olduğunu dile getiren Corten, çevresinden de ödüle yönelik güzel mesajlar aldığını belirtti.

Corten, Türkiye'yi çok özlediğini sözlerine ekledi.