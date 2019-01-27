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Türk kızı Rusya'da buzlu suda 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı.

  • İHA
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Annesi Rus babası Türk olan ve ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan Osman Delibaş isimli 26 yaşındaki genç kız buzlu suyun içerisinde tam 1 saat 4 saniye kalarak kadınlar dünya rekoru kırdı. 

RUS ASKERLERİNE HAYATTA KALMA DERSİ VERİYOR
 
Buzlu suda yüzme konusunda ülkenin en başarılı insanlarından biri olmayı başaran Delibaş'ın bu becerisi Rus idarecilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Delibaş Rusya'da Rus askerlerinin buzlu suda hayatta kalması için eğitim veriyor. Soğuk havasıyla bilinen Rusya'da zor şartlar altında askerlik yapan Rus gençler, Rusya'nın zor coğrafi şartlarında görevlerini sürdürmeye çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Osman Delibaş gibi uzmanlar tarafından Rus askerlere hayatta kalma eğitimleri verdiriyor.

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