Türk Kızılay atık yemekler ile hayvanlarının da karınlarını doyuruyor

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:14

Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, AA muhabirine, Karamürsel'de 2007 yılında kurulan aşevinin 14 yıldır ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdığını anlattı. Sokak hayvanları için de "Atık Yemek" projesi başlattıklarını aktaran Alemdar, Karamürsel'de barınak ve sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Alemdar, "Aşevinde yaptığımız etli yemeklerin kemiklerini, yemek verdiğimiz yerden kalan yemekleri toplayarak hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Türk Kızılay ekipleri, her gün belediye barınağına proje kapsamında yemek, et ve kemik parçaları bırakıyor." diye konuştu.

Türk Kızılayın her zaman projeleriyle örnek olduğuna işaret eden Alemdar, pazar günü hariç her gün salgın nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan 470 ihtiyaç sahibine 3 çeşit yemek ulaştırıldığını aktardı.

- "HER GÜN ARAÇLARLA YEMEK HİZMETİ VERİLİYOR"

Hijyen koşullarına dikkat edildiğini aktaran Alemdar, "Çalışanlar dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyor. 'Açım, yemeğe ihtiyacım var.' diyen herkes buradan yemek alır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de gerekli izinleri alıp araçlarımızla yemek hizmeti gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Bahar Gök Karakuş da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her gün hayvanların bakımının yapıldığını anlatan Karakuş, "Proje için de teşekkür ediyoruz. Buradan gelen yemekleri dağıtıyor, kemikleri ve et parçalarını pişirerek hayvanlara veriyoruz." dedi.