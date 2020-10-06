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Yaşam

Türk Kızılay gönüllülerinden 89 yaşındaki Emine nineye şefkat eli

Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 89 yaşındaki Emine Çapın'ın evini boyayarak, daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşturdu. Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, yardıma muhtaç kişilere destek olduklarını belirtti.

AA06 Ekim 2020 Salı 14:25 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 14:25
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Gönüllüler, kent merkezi ve ilçelerde yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kızılayın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan gönüllüler, Ali Baba Mahallesi'nde yaşayan Emine nineye yardım için harekete geçti.

Gönüllüler, Çapın'ın yıllardır boyanmayan evinin odalarını, kum beji rengine boyayarak güzelleştirdi.

Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç kişilere destek olduklarını belirterek, "Kızılayın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle nine ve dedelerimizin evlerini boyuyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla boya ve badana çalışmasında bulunduk. 10 ailemize boya hediye ettik. Ayrıca Emine ninenin evini boyadık." ifadelerini kullandı.

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