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Yaşam

Türk Kızılay'dan kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine iç ısıtan ikram

Türk Kızılay Ordu Şubesi ekiplerince kentteki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramında bulunuldu. Görev başındaki polis ve askerler ise kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletti.

AA13 Aralık 2020 Pazar 14:43 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 15:55
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Şube Başkanı Birnur Enginyurt, beraberindeki Kızılay çalışanlarıyla Altınordu ilçesinde şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında çalışan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Ziyarette, ekiplere çay ve baklava ikramında bulunan Enginyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görev başında bulunduklarını belirterek, "Onlar bizim güvenliğimiz için çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kızılay'ın her zaman polisinin ve askerinin yanında olduğunu aktaran Enginyurt, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.

Görev başındaki polis ve askerler ise kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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