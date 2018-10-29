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Türk okçuluğu Pekin’de 

Türk Okçuluğu Sergisi,  Çin’in başkenti Pekin’de açıldı. Açılışta konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan “İkili ilişkileri daha yakın kılan milletlerin birbirini tanımasıdır, birbirinin tarihini bilmesidir” dedi.

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Çin'in başkenti Pekin’de düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi törenle açıldı. Pekin’deki Olimpik Park’a kurulan ve Türk okçuluk tarihini Çinli ziyaretçilere tanıtan Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi’ne, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Çin Okçuluk Federasyonu Başkanı Liang Çun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener katıldı. Açılışta konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ülkeleri birbirine bağlayan ticari ve siyasi ilişkilerin elbette olacağını ancak kültürel yakınlığın bu ilişkileri daha da güçlü kıldığını ifade etti. 

İLİŞKİLERİ PEKİŞTİRECEK

“İkili ilişkileri daha yakın kılan milletlerin birbirini tanımasıdır, birbirinin tarihini bilmesidir. İpek Yolu’nun iki ucundaki iki büyük millet olarak tarihteki yakınlığımızı böylelikle hazırlamış da oluyoruz” diyen Erdoğan, Okçular Vakfı olarak iki ülkenin ilişkilerine, iki devlet başkanlığının yakınlığına katkıda bulunan bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve İpek Yolu’nda bulunan yakınlığı pekiştirmiş olduklarını belirtti. Kurdele kesiminin ardından Erdoğan, Çin Okçuluk Federasyonu Başkanı Liang’a sergideki görseller ile Türk okçuluk tarihi hakkında bilgi verdi. Daha sonra Bilal Erdoğan, Liang, Büyükelçi Önen ok atarak hünerlerini sergiledi. Sergi 4 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. 

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