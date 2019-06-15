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Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Sosyal medya platformu Twitter'da ortaya çıkan görüntülerde Sakarya'da bugün YKS'ye gireceği okulu şaşıran bir öğrencinin yardımına Türk polisi koştu.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sosyal medya platformu Twitter'da ortaya çıkan görüntülere göre bugün Türkiye genelinde gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavlarında gideceği okulu şaşıran bir öğrencinin yardımına Türk polisi koştu.
 
Sakarya'da gerçekleştiği belirtilen olayda, polis aracına bindirilerek sınav merkezine götürülen öğrenci, kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.
 
Görüntülerin yayılması ile birlikte söz konusu video en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

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