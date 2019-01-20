'Türk sineması güvence altında'

TBMM’de kabul edilen ve sinema sektöründe birçok değişiklik öngören “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”unu sektör temsilcileri değerlendirdi. Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Başkan Yardımcısı Nazif Tunç, yeni yasa ile sinema desteklerini daha nitelikli bir hale dönüştürdüğünü belirterek “Gerek yapım ve üretim gerekse dağıtım aşamasında artık nitelikli bir yasamız var. Bu yasa her türlü tekele, tekelleşmeye ve ulusal sinemanın büyümesine engel olacak yapılanmalara karşı Türk sinemasının güvencesi oldu” dedi. Kanunun çok sayıda yeniliği de beraberinde getirdiğini belirten Nazif Tunç, şöyle devam etti: “Bağımsız sinemacıların salon bulamadığından, festival filmi yapan yönetmenlerin salon bulamamasından yakınıyorduk. Bu yasa kapsamında bir de salon teşviği var. Festival filmlerini ve bağımsız filmleri seyirciyle kavuşturacak olan sinema işletmecileri de destekleniyor. Bu yasa belki Avrupa’nın ve Orta Asya’nın en iyi performans gösteren Türk sinemasını daha da uçuracak bir takım değerler içeriyor.”

MECLİS SAHİP ÇIKTI

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği Başkanı Birol Güven de “Bu yasayla TBMM milli sinemasına sahip çıkmıştır. Bu yasanın bir güzel yanı daha var, tüm sivil toplum örgütlerinin mutabakatıyla çıkmış bir yasadır. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu yasa bir şeffaflık yasasıdır. Hibe şeklinde bir destek söz konusu. Bu da yeni sinemacıların ortaya çıkmasını sağlayacaktır” dedi.