Türkiye 3 kıtada 23 bin kişiye şifa dağıttı 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2006’dan bu yana Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya’da 41 Sağlık Haftası düzenlendi. Türk doktorlar, kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu. Sağlık haftalarının 42’ncisi 1-11 Kasım arasında Özbekistan’a bağlı özerk Karakalpakistan bölgesinde düzenlenecek. Nukus şehrinde plastik cerrahi ve kadın doğum branşlarında ameliyatlar gerçekleştirilecek.