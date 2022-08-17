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Yaşam

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Sel bastı mahsur kaldı imdadına polis koştu

İstanbul'da önceki gün aniden bastıran sağanak yağış sonrasında oluşan sel sonrası Baltalimanı'nda bir taksici mahsur kaldı. Yardım isteyen vatandaşın yardımına Türk polisi yetişti. Beline kadar suya giren trafik polisi taksiyi ittikten sonra taksiciyi araçtan kurtardı. Türk polisinin selde gösterdiği bu gayreti büyük takdir topladı.

IHA17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından geçtiğimiz Pazartesi günü aniden bastıran yağış sonrasında Sarıyer Baltalimanı'nda caddeyi sel basmıştı. Yaşanan o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cadde üzerinde mahsur kalan taksici ve bir kadın yardım istedi.

TÜRK POLİSİ BELİNE KADAR SUYA GİRİP KURTARDI

Yardım çığlıklarını duyan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Y.A., beline kadar suya girerek taksiye ulaştı. Bir vatandaşın da yardımıyla taksiyi iten polis memuru ardından taksiciyi araçtan kurtardı. Polis memuru bir kadını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir diğer araçtan kurtardı. Sedyeye alınan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Türk polisinin selde gösterdiği bu gayreti büyük takdir topladı.

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