Türkiye ‘Çölleşme Günü’ne ev sahipliği yapacak

Gelecek yılın, söz konusu sözleşmenin kabulünün 25. yılına tekabül etmesinin, Türkiye’de düzenlenecek etkinliğin önemini artırdığına işaret edilen genelgede, etkinliklerde çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri ve doğuracağı sonuçlar hakkında toplumun bilinçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Genelgede, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin, en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması, üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi istendi.