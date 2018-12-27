Türkiye ‘Çölleşme Günü’ne ev sahipliği yapacak
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryasının katkılarıyla her yıl 17 Haziran’da düzenlenen Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü etkinlikleri, 2019’da Türkiye’de yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Gelecek yılın, söz konusu sözleşmenin kabulünün 25. yılına tekabül etmesinin, Türkiye’de düzenlenecek etkinliğin önemini artırdığına işaret edilen genelgede, etkinliklerde çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri ve doğuracağı sonuçlar hakkında toplumun bilinçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Genelgede, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin, en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması, üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi istendi.
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