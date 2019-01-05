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Türkiye insani yardımda dünyanın zirvesinde

Yeni yılın yeni projelerini açıklayan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık “Türkiye dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. 2018’de 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdık” dedi. 

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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılı projelerini açıkladı. Türkiye’nin dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirten Kınık “Gayrisafi hasılasından en fazla payı insani yardım ve insan acısının dindirilmesine ayıran bir ülke. Türkiye, dünyadaki en fazla mülteciyi sayısı olarak barındıran ve koruma altına alan bir ülke. Türkiye’nin bu önemli faaliyetlerinin amiral gemisi ise Kızılay. Bugün itibariyle 212 şube ve 144 temsilcilikle faaliyetimizi yürütüyoruz” dedi.  

İSLAM DÜNYASI AĞINI KURUYORUZ

Kınık şöyle devam etti: 150 yıllık merhamet çınarı Kızılay, 2017 yılında 18 milyon 620 bin insana yardım ulaştırabilmişti. 2018’de bu sayı 23 milyon 251 bin insan oldu. İnsani yardım operasyonumuzun toplam bütçesi ise 3 milyar 114 milyon 838 bin TL. 2019’da hedeflediğimiz insan sayısı 32 milyon 962 bin ve yaklaşık 4.5 milyar TL insani yardım bütçesi. 2018 yılında 45 ülkede 7.7 milyon insana Kızılay bu anlamda yardım ulaştırdı.” Kınık, 2019 projeleri hakkında da bilgi verdi: Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde yeni bir Kızılay Genel Merkezi, Kızılay Külliyesi inşa ediliyor. Kızılay’a destek altın yatırım fonu dün itibariyle işleme açıldı. Bu aslında tarihimizde olan Osmanlı para vakıflarının modern versiyonu. Bu çerçevede iki farklı bölgede pilot uygulama başladı. Bunlardan biri Şırnak Cizre diğeri de Hakkari. Kınık “İslam dünyasının ulusal derneklerinin ağını kuruyoruz. 28-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 57 ulusal derneğin networku İstanbul’da kurulmuş olacak” dedi. 

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