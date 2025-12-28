Türkiye kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarıları sonrası, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırdı

KASTAMONU'DA 202 KÖYDE KAR ESARETİ

Kastamonu'da etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Yoğun kar nedeniyle Ağlı'da 12, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 19, Çatalzeytin'de 15, Devrekani'de 29, Doğanyurt ve İnebolu'da 8'er, Küre'de 33, Pınarbaşı'nda 27 ve Seydiler'de 10 olmak üzere 202 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ

Hakkari'de ise akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar dolayısıyla sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda önlem aldı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolunun Ortaklar köyü mevkisinde de yol, geçici olarak çift yönlü kapatıldı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ

Muş'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BOLU D-100

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksattı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol ağır tonajlı araçların geçişine yeniden açıldı.

HASTALAR İÇİN SEFEREBER OLDULAR

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde hastalanan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis'te de yolu ulaşıma kapanan il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyünde ateşi çıkan 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta da yoğun tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Kars-Selim-Göle kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ardahan-Çıldır karayolunda da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

Paslı Geçidi mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

AĞRI

Ağrı'da yer yer tipiye dönüşen kar, kenti Erzurum, Van ve Iğdır'a bağlayan kara yollarında ulaşımı aksattı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı. Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye giden Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, sürücülere kumanya ikram etti. Kızılay ekipleri yolda mahsur kalan bir kişiyi de kurtardı.