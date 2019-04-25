Türkiye şifa merkezi olacak
2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin Onursal Başkanı Emine Erdoğan, “Anadolu topraklarının, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum. Türkiye, şifa merkezi haline getirilmelidir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin (GETAT) ikincisi ‘Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Kongrenin Onursal Başkanı Emine Erdoğan “Hayat teknolojik ve bilimsel gelişmeler açısından her geçen gün ilerliyor. Fakat maalesef bu ilerleme, yaşam kalitesi ve insani değerler noktasında kendini gösteremiyor. Etrafımızdaki birçok insanın, kronikleşmiş hastalıkların pençesinde olduğunu görüyoruz. Daha da endişe verici olan ise bu hastalıklara yakalanma yaşının gittikçe düşmesi” dedi. Erdoğan, sağlığın bir insanın en büyük sermayesi olduğunun altını çizerek, bedenin hastalığının ruha, ruhun hastalığı bedene sirayet ettiğini, bunun da insanın hayatı düzgün yaşamasının ve potansiyelini ortaya çıkarmasının önündeki en büyük engel olduğunu anlattı.
ARAŞTIRMALIYIZ
Dünyanın giderek bozulan sağlık çehresinin acilen şifaya kavuşturulması, dünyanın geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz de bu sebeple, kadim medeniyetimizin sunduğu şifayı, arkeolojik bir kazı yaparmışçasına araştırmalıyız. Anadolu topraklarının da, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum. O nedenle konu çok yönlü ele alınmalı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın halihazırdaki uygulamalarının bilimsel zemini kuvvetlendirilmelidir. Akademik çalışmalarla çeşitliliği artırılmalıdır. Kamu-özel sektör işbirlikleriyle Türkiye, dünyada en çok müracaat edilecek bir şifa merkezi haline getirilmelidir” diye konuştu.
910 GETAT ÜNİTESİ AÇILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kongrede sadece hastalıkların tedavisi değil, hastalıklardan korunmak ve sağlıklı yaşamak için de ihtiyaç duyulan yaklaşımların, bilimsel çalışmalarla harmanlanarak günümüze taşıma sorumluluğuyla ele alınacağına inandığını belirtti. 56 üniversite hastanesinde öncelikle Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri yapmak üzere GETAT uygulama merkezleri açıldığına dikkati çeken Bakan Koca “3 bin 350 hekime bu üniversitelerimizde GETAT uygulama sertifikası verildi. Yine ülkemizin dört bir yanında 60 tanesi devlet hastanesi olmak üzere toplamda 910 GETAT ünitesine açılış izni verildi. GETAT alanında mevzuat geliştirme, eğitim ve yetkilendirme dışında görev yapan hekimlerimizin bilgi ve tecrübe paylaşımına da zemin hazırlamak istiyoruz. Nihai vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır” dedi.
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