Türkiye şifa merkezi olacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin (GETAT) ikincisi ‘Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Kongrenin Onursal Başkanı Emine Erdoğan “Hayat teknolojik ve bilimsel gelişmeler açısından her geçen gün ilerliyor. Fakat maalesef bu ilerleme, yaşam kalitesi ve insani değerler noktasında kendini gösteremiyor. Etrafımızdaki birçok insanın, kronikleşmiş hastalıkların pençesinde olduğunu görüyoruz. Daha da endişe verici olan ise bu hastalıklara yakalanma yaşının gittikçe düşmesi” dedi. Erdoğan, sağlığın bir insanın en büyük sermayesi olduğunun altını çizerek, bedenin hastalığının ruha, ruhun hastalığı bedene sirayet ettiğini, bunun da insanın hayatı düzgün yaşamasının ve potansiyelini ortaya çıkarmasının önündeki en büyük engel olduğunu anlattı.

ARAŞTIRMALIYIZ

Dünyanın giderek bozulan sağlık çehresinin acilen şifaya kavuşturulması, dünyanın geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz de bu sebeple, kadim medeniyetimizin sunduğu şifayı, arkeolojik bir kazı yaparmışçasına araştırmalıyız. Anadolu topraklarının da, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum. O nedenle konu çok yönlü ele alınmalı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın halihazırdaki uygulamalarının bilimsel zemini kuvvetlendirilmelidir. Akademik çalışmalarla çeşitliliği artırılmalıdır. Kamu-özel sektör işbirlikleriyle Türkiye, dünyada en çok müracaat edilecek bir şifa merkezi haline getirilmelidir” diye konuştu.