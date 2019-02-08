Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) personel alımı başvuru işlemi (Aranan şartlar neler?)

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesine personel alımı gerçekleştirilecek. Yapılacak olan bin 500 işçi personel alımı için son açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez, Mart ayında toplam bin 500 kişinin alınacağını duyurdu. TTK personel alımı için başvuru işlemi ve şatları ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde üç farklı ilde yapılacak olan bin kişilik personel alımı için detaylar yayımlandı. 18 yaşını tamamlayan ve en ez ilkokul mezunu olan kişilerin başvuruda bulunabileceği TTK işçi alımı başvurusu, 12 Şubat tarihinde başlayıp 17 Şubat tarihinde sona erecek. 500 kişilik ilan ise kurum tarafından daha sonra erişime açılacak.







TTK BAŞVURUDA ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?



Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır.



İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

-En az İlkokul mezunu olmak,

-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,



KURA ÇEKİMİ 2-3 MART TARİHLERİNDE



Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;



Zonguldak 700 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,



Amasra/Bartın 200 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,



Karabük 100 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır



Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurum tarafından sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklar.







TTK BAŞVURUDA SON TARİH 17 ŞUBAT



Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 12.02.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.