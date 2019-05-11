Türkiye ve dünyada eşi benzeri yok: 1 milyon dolar verdiler satmadı!

İzmirli Ünal Vural, 60 yıldır kaktüs yetiştirip, koleksiyonunu yapıyor. "Kaktüs dede" ve "Kaktüs profesörü" gibi lakapları olan Ünal Vural, 10 binin üzerinde kaktüs çeşidinin olduğunu ve kendisinin 2 bin 500'e yakın çeşidini yetiştirdiğini ve topladığını söyledi. Vural, İzmir ve İstanbul'daki seralarında ve depolarında sakladığı kaktüslerin sayısını ve miktarını bilmediğini ama en kıymetlisinin kendisi ile aynı yaşta olan ve 80 yaşındaki 'Echinocactus Grusonii' çeşidi kaktüsünün olduğunu söyledi. 300 yaşında kaktüslerin olduğunu ve kendisinde bulunan 80 yaşındaki Echinocactus grusonii kaktüsüne Arap bir işadamının 1 milyon dolar verdiğini ifade eden Vural, bu cazip teklife rağmen bu kaktüsünü satmadığını ve yaşamı boyunca da asla satmayacağını söyledi.

Türkiye ve dünyada kaktüs koleksiyonerlerinin sayısının her geçen gün arttığını belirten Ünal Vural, "Örneğin Türk sinemasının önemli isimlerinden Ediz Hun da Avrupa'daki en önemli 10 kaktüs koleksiyonerinden biri. Türkiye'de ve Avrupa'da 15 TL'ye de kaktüs var, bin TL'ye de, 30 bin TL'ye de, 100 bin TL'ye de. Bolivya'da ve Peru'da paha biçilemez olan bazı özel cins kaktüsler var. Benim elimdeki 80 yaşındaki bu diğer adı Altıntop olan 7'li kaktüsün de Türkiye ve dünyada bir eşi benzeri yok" dedi.

İKİ YILDIR ÖNE ÇIKTI

İzmir Urla'daki fidanlığının elli yıla yakın kaktüs üretim ve toplama geçmişi olduğunu ifade eden Vural, 30 bin metrekarelik arazisinde kaktüs & sukulent türleri, üretimi ve satışı yaptığını anlattı. Türkiye'de tek olan serasında 2 bin 500'den fazla kaktüs türü bulunduğunu belirten Vural, Türkiye'de kaktüsün son iki yıldır ön plana çıktığını ifade etti. Vural, "Avrupa, 500 yıldır kaktüsü tanıyor. Sadece Almanya'da 40 bin kaktüs derneği üyesi var. Türkiye'de ise yeni yeni kaktüs koleksiyonculuğu yapanlar var" bilgisini verdi.

10 binin üzerinde kaktüs çeşidinin bulunduğunu anlatan Ünal, "50 yılı aşkın süredir seracılık yapıyorum. Firmamın merkezi 35 yıldır İzmir'de. Küçük oğlumla birlikte çalışıyorum. İstanbul'daki serayı ise büyük oğluma emanet ettim" diye konuştu.

BAZILARI ASLA SATILMAZ

Kendi özel koleksiyonundaki kaktüsleri kesinlikle satmadığını ifade eden Vural, "80 yaşındaki altın top olarak bilinen Echinocactus Grusonii adlı kaktüsüme bir Arap işadamı 1 milyon dolar verdi ama satmadım. Mersin'de bir armatör ve sanayici kaktüs koleksiyoncusu çek defterini önüme koydu rakamı kendin yaz dedi. Ama bu kaktüsü asla satmam" dedi. Vural, şöyle devam etti:

"Kaktüslerin tamamı çiçeklidir. Bana göre en güzel çiçeği kaktüsler açar. Bazıları bir günde solar, bazıları dayanıklıdır. Çiçek açtıklarında o kaktüsü seyrettiğimde dünyalar benim olur."

HEDEFİM 3 BİN ÇEŞİDE ÇIKARMAK

Koleksiyonunun ilk önemli parçalarını 50 sene önce bir botanikçiden aldığını dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"Süleymaniye'deki İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin yetkilisi Ahmet Atilla, Türkiye'de kaktüs konusuna ilk el atanlardan biriydi. İlgimi görünce, bir sera dolusu kaktüs verdi. Ben asla yurt dışından getirmiyorum. Yetiştirdiğim kaktüs cinsi sayısını 3 bine çıkarmak istiyorum" dedi.

EN ÇOK İLGİ ALTINTOP'A

Vural'ın koleksiyonunda kaktüslerle aynı türden gelen, nemi seven succulentler de var. Dikensiz olan bu bitkiler, etli yapraklarında büyük miktarda su barındırıyorlarlar. Kuraklığa dayanıklılıkları yüksek. Kaktüsler ise daha çok çöl ortamını seven bitkiler. Vural'ın serasında en çok satılan kaktüs türü sapsarı, bir bal kabağını andıran altıntop. Vural, "En çok altın rengindeki Echino Cactus Grossoni ilgi görüyor. Aşılı kaktüs dediğimiz Gimnocasium Nihonowiçi Hibotan da revaçta" dedi.

AVRUPA'DA EN İYİ 10 İSİMDEN BİRİ EDİZ HUN

Yeşilçam'ın romantik filmlerinin unutulmaz aktörü Ediz Hun, bir kaktüs koleksiyoneri. Ediz Hun'un Büyükada'daki evine gidenler, palmiyelerden böğürtlenlere kadar çeşitli bitkilerin bulunduğu son derece özenli bir bahçeye adım atıyor. Koleksiyonunda 3 binin üzerindeki kaktüs bulunan sanatçı Avrupa'da ilk 10 arasına giriyor.

(Yeni Asır)