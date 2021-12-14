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  • Türkiye'de ele geçirildiler! Tüyler ürperten kesik baş detayı
Yaşam

Türkiye'de ele geçirildiler! Tüyler ürperten kesik baş detayı

İzmir'de bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA14 Aralık 2021 Salı 17:08 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:10
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İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

TSANTSALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi. Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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