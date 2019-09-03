Türkiye'de ilk defa görüldü

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7774
  • 6,3228
  • 284.223
  • 99100.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Türkiye'de ilk defa 'rakun köpeği' görüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde Sarıkamış Ormanları'nda yürütülen proje kapsamında kurulan fotokapana, Türkiye'de daha önce rastlanmayan 'rakun köpeği' takıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DKMP Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Iğdır Üniversitesinde görevli akademisyenlerle yürütülen "Sarıkamış Ormanları,Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Etobur Türlerin Araştırılması Projesi" kapsamında bölgeye kurulanlar fotokapanlarda rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntüleri kaydedildi.

Türkiye'de ilk kez Sarıkamış Ormanları'nda görüntülenen rakun köpeğinin doğal yayılış alanı Japonya, Çin ve Rusya'nın doğusu olarak biliniyor.

İstilacı bir tür olarak tanımlanan rakun köpeği bugüne kadar Türkiye sınırlarında tespit edilmese de tüm Avrupa ve Rusya sınırları içinde yayılım gösteriyor. En yakın yayılım alanı olarak Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Gürcistan biliniyor.

- HEPÇİL BESLENME ALIŞKANLIĞI VAR

Yabancı ve istilacı olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde bu türle mücadele ediliyor. Söz konusu türle ilgili DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri çalışmalara başlarken yapılacak incelemeler ışığında gerekli tedbirler alınacak.

Köpekgiller familyasına ait türün, hem et hem de ot yediği ve tek eşli olduğu biliniyor. Yapı olarak 55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor.

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Ağaç kabukları yiyerek hayatta kaldılar!

Ağaç kabukları yiyerek hayatta kaldılar!

Türkiye'de ilk defa görüldü

Türkiye'de ilk defa görüldü

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Şahin'den Davutoğlu'na tepki: Profesörlük ünvanına erişmiş olan bir kişiye yakışmaz

Şahin'den Davutoğlu'na tepki: Profesörlük ünvanına erişmiş olan bir kişiye yakışmaz

Mezarlıktan yükselen ses bir ilimizi ayağa kaldırdı! Sırrı çözüldü

Mezarlıktan yükselen ses bir ilimizi ayağa kaldırdı! Sırrı çözüldü

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Teröristler bölgenin dışına çıkarıldı! Karadan devriyeler başlıyor

Teröristler bölgenin dışına çıkarıldı! Karadan devriyeler başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

NASA yine korkuttu!

NASA yine korkuttu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA