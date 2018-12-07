Türkiye'de ilk kez görülen tırtılların türü belirlendi; Calliteara pudibunda

Geçen 25 Eylül'de, İnegöl-Domaniç karayolu kenarındaki kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde kayın ağaçları ile kaplı 5 hektar ormanı istila eden binlerce tırtıl ağaçlara zarar verdi. Bölgede inceleme yapan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, ağaçların gövdesi ve dallarına zarar veren tırtıllardan numune aldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü de tırtıl istilası üzerine özel ekibi bölgeye gönderdi. Numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda, ağaçların yapraklarını yiyen tırtılların, özellikle Danimarka ormanlarında yaygın olan 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi.

Türün sadece yapraklara zarar verdiğini belirten İnegöl Orman İşletme Müdürü Necdet Güdül, "Laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonucunda tırtılların adının 'Calliteara pudibunda' olduğunu öğrendik. Tırtılların zararları ise sonbaharda ormanlarda ağaç yapraklarına zarar veren tür. Ormanlarımızda önemli bir tehdit değil. Ağaçların sadece yapraklarına zarar veriyorlar, ağaçların gelişimlerine zarar vermiyorlar. Türkiye'de daha önce görülmeyen tırtıllara yönelik İşletme Müdürlüğü olarak gerekli mücadelemizi başlattık" dedi. 'Calliteara pudibunda'nın özellikleriyle ilgili bilgi veren Güdül, "Kanat açıklığı 4-6 cm arasında olan bir kelebek türüdür. Avrupa'da yaygın bir kayın zararlısıdır. Larvaları yapraklarla beslenerek ağacı yoğun olduklarında yapraksız bırakabilmektedir. Ekonomik zararı oldukça düşüktür" ifadelerini kullandı.