Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yaşananlar

AA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:36

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.

Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1082 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 222 bin 656 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, vaka sayısı 239 bin 622 ve vefat 5 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 761 riskli alanda yapılan kontrollerde, karantina kurallarına uymayan işletme ve şahıslara 66 bin 788 lira ceza uygulandı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir köy ile Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 10 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 598 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.