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Türkiye'deki barajlar, mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen yağışlarla doldu

Türkiye'deki barajlar, mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen yağışlarla doldu.

  • AA
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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ekim 2018-17 Ocak 2019 tarihlerinde ülke genelinde toplam yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 41,9 arttı.
 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da içme suyu maksatlı barajlarda yüzde 9,4 su artışı oldu.
 
İstanbul'daki içme suyu maksatlı barajlarda geçen yıl ocakta yüzde 67,5 olan doluluk oranı, bu yıl ocakta yüzde 91'e yükseldi. Geçen yıl ocakta İstanbul'daki içme suyu maksatlı barajlarda 591,8 milyon metreküp su bulunurken, bu sene aynı dönemde 797,9 milyon metreküpe ulaşıldı.
 
İzmir'e içme suyu temin eden barajlardaki su miktarı 141,4 milyon metreküpe yükseldi. Yoğun yağış alan Ankara'nın barajlarında da 33,3 milyon metreküp su artışı oldu.
 
Yağışlar, enerji ve sulama maksatlı barajların da doluluk seviyelerini yükseltti. 17 Ocak 2018'de doluluk oranı yüzde 32,3 olan sulama maksatlı barajlarda, dün itibarıyla bu seviye yüzde 43,6'ya, enerji maksatlı barajlarda da yüzde 35,5'ten 43,2'ye çıktı.
 
Ülke genelinde içme suyu, sulama ve enerji maksatlı olmak üzere işletmede olan 348 barajda 124,6 milyar metreküp su bulunuyor.

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