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Türkiye’den Avrupa’ya eğitim köprüsü

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından uygulanan Jean Monnet Burs Programı kapsamında önümüzdeki yıl 180 bursiyer AB ülkelerine gönderilecek.

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1990’dan bu yana uygulanan burs programından bugüne kadar 2 bin kişi yararlandı. 

18 ÜLKE VAR

Bursiyerler İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika gibi ülkeleri ağırlıklı olarak tercih ederken 18 ülke bursiyerlere ev sahipliği yaptı. Bursiyerler, çevreden enerjiye, hukuktan finansa AB müktesebatıyla ilgili birçok konu başlığında uzmanlaşma fırsatı buldu. Bursiyerlerin yıllık eğitim ücretleri 20 bin avroya kadar karşılanırken, gidilen ülkeye göre değişen aylık yaşam ücreti de sağlanıyor. Ayrıca vize, seyahat, eğitim araçları, sigorta gibi ek masraflar için de sabit bir ödenek tahsis ediliyor. Geçmişte bu burstan yararlananlar arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulunuyor. 

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