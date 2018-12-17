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Türkiye’den Moro’ya 6 eser

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor.

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Bu kapsamda İHH, Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim, diğer yerel yetkililer ile bölge halkı ve Türkiye’den gelen kalabalık bir ekibin katılımlarıyla Filipinler Moro’da 6 ayrı kalıcı eseri hizmete açtı. Kalıcı eserlerin 5’ini oluşturan 2 yetimhane, 1 cami, 1 yemekhane ve 1 su kuyusu Mugindanao bölgesinin Cotobato şehrinde bulunan İHH Yetimhane Kompleksi’nde diğer ilkokul projesi ise Mugindanao’nun Talayan şehrinde inşa edildi. Hizmete açılan Yetimhane Kompleksi içerisindeki yapılara; Konya İHH Akıncılar Yetimhanesi, Antalya İHH Haticetü’l Kübra Yetimhanesi, Antalya Mehmet Zahit Kotku Cami, Tuzla Gönüllüler Yemekhanesi ve Ayşe Bozbey Su Kuyusu ismi verilirken Mugindanao’da açılan okula da Ümraniye İHH Abdülhamit Han İlkokulu ismi verildi.  

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