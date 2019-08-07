1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü çevresine Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ni yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Oral, şunları anlattı:

''Hersek Lagünü çevresi, birçok projeyi içinde barındıran devasa bir kompleks olacak. Doğa ile uyumlu yapılacak birçok projenin ardından Altınova, 1 milyon 400 bin metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi´ne kavuşmuş olacak. Türkiye´de görseli en güzel bahçelerden biri olacak. İçerisinde satış noktalarımız, kafeteryamız, sucul bitkilerle ilgili özel süs havuzumuz, arge bölümümüz, laboratuvarlarımız, pazarlama yerlerimiz olmak üzere 40 dönüm üzerine kurulu tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemiz olacak. Gölümüzün etrafında birbiriyle entegre birçok proje bulunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemiz projenin başlangıcı. Kuş gözlem noktamız ve doğa eğitim merkezimiz olacak, ardından yürüyüş yollarıyla Türkiye´nin ilk engelliye uyumlu kuş gözlem noktamıza geçebileceğiz. İçerisinde Hersekzade Ahmet Paşa Külliye´miz ile Helenapolis antik kentimizin olduğu alan olacak. Bölgemizde 2 kilometrelik sahilimiz, plajımız bulunuyor. Orman içerisinden geçerek içerisinde botanik parkın olduğu Hersek Gölü ile bütünleşen bir proje silsilesi var burada."