1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

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Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, Yalova'da yapılacak

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü'nün çevresine, 1 milyon 400 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

  • DHA
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Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü çevresine Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ni yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Oral, şunları anlattı:
 
 
''Hersek Lagünü çevresi, birçok projeyi içinde barındıran devasa bir kompleks olacak. Doğa ile uyumlu yapılacak birçok projenin ardından Altınova, 1 milyon 400 bin metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi´ne kavuşmuş olacak. Türkiye´de görseli en güzel bahçelerden biri olacak. İçerisinde satış noktalarımız, kafeteryamız, sucul bitkilerle ilgili özel süs havuzumuz, arge bölümümüz, laboratuvarlarımız, pazarlama yerlerimiz olmak üzere 40 dönüm üzerine kurulu tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemiz olacak. Gölümüzün etrafında birbiriyle entegre birçok proje bulunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemiz projenin başlangıcı. Kuş gözlem noktamız ve doğa eğitim merkezimiz olacak, ardından yürüyüş yollarıyla Türkiye´nin ilk engelliye uyumlu kuş gözlem noktamıza geçebileceğiz. İçerisinde Hersekzade Ahmet Paşa Külliye´miz ile Helenapolis antik kentimizin olduğu alan olacak. Bölgemizde 2 kilometrelik sahilimiz, plajımız bulunuyor. Orman içerisinden geçerek içerisinde botanik parkın olduğu Hersek Gölü ile bütünleşen bir proje silsilesi var burada."
 
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
 
Projenin bir kısmını eylül ayında hayata geçireceklerini belirten Başkan Oral, ''Plaj ve bir kuş gözlem kulemiz hayata geçti. Türkiye´de engelliye uyumlu ilk bahçe olacak. Bölgemizin değerini arttıracak, ülkemizin turizmine katkı sunacak projeler olacak. Osmangazi Köprüsü ile birlikte bölgedeki büyük şehirlerimizin tamamına yakın bir alanımız olacak. Hem ülkemize hem de yurt dışına tanıtım açısından değer katacak. Projeleri birleştirdiğimizde Türkiye´nin en büyük millet bahçesini hayata geçirmiş olacağız. İçerisinde antik kentin olduğu, külliyenin olduğu, hamam, deniz müzesi ve kuş müzesinin olduğu, kuş gözlem noktalarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu 1 milyon 400 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu bir millet bahçesi tamamlanmış olacak" dedi.
 

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