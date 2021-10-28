Türkiye'nin en yaşlı kişilerinden Muteber nine: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik

DHA 28 Ekim 2021 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:31

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı koronavirüs hastalığını evinde gördüğü tedaviyle atlatan 5 çocuğu, 36 torunu olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu.

Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi. Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, "Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk'ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık" dedi.